In der Generaldebatte im Bundestag hat Kanzlerin Merkel den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr verteidigt.

In der gegenwärtigen Lage sei die hohe Schuldenaufnahme von 96 Milliarden Euro das Richtige, sagte die CDU-Politikerin. Es gehe darum, in der Krise in ein innovatives Deutschland zu investieren und den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land zu stärken. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich betonte in der Debatte, die Maßnahmen schafften den Boden für zukünftiges Wachstum und neue Steuereinnahmen. Angesichts steigender Neuinfektionen bezeichnete Mützenich - ebenso wie Merkel - die gestrigen Beschlüsse zu einheitlichen Corona-Maßnahmen als wichtigen Schritt, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerate.



Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel kritisierte die Auflagen als völlig überzogen. Sie würden die Bundesrepublik in die schwerste Rezession ihrer Geschichte führen. Weidel bescheinigte der Regierung ein Versagen auf ganzer Linie. FDP-Parteichef Lindner mahnte, statt schon jetzt über eine Neuverschuldung für 2021 zu diskutieren, sollte man sich besser zunächst mit einer nationalen Corona-Teststrategie oder einem Ampelmodell für alle Bundesländer befassen. Zudem fehle noch immer ein gezieltes Programm zur Unterstützung von Soloselbstständigen und Kulturschaffenden, so Lindner.

