Bundeskanzlerin Merkel hat nachdrücklich für den UNO-Migrationspakt geworben.

Es sei im nationalen Interesse Deutschlands, dass sich die Bedingungen für Flucht und Arbeitsmigration auf der Welt verbesserten, sagte sie in der Generaldebatte im Bundestag. Der Pakt sei der richtige Antwortversuch, globale Probleme gemeinsam zu lösen. Einen weiteren Schwerpunkt setzte die Kanzlerin in ihrer Rede zur Digitalisierung. Die Infrastruktur sei in Deutschland noch unzureichend, aber man sei auf einem guten Weg, meinte Merkel. Insbesondere wolle man nun auch das geplante Bürgerportal Realität werden lassen. Ende 2020 müsse es den Bürgern möglich sein, Dinge wie die Steuererklärung oder die Fahrzeugummeldung digital abzuwickeln.



SPD-Partei- und Fraktionschefin Nahles hat den geplanten Etat für 2019 als Investitionshaushalt verteidigt. Sie sagte, die Bundesregierung habe die Zeichen der Zeit erkannt und stecke Milliarden in die Digitalisierung. Zudem lege der Haushalt die Grundlage für Chancengleichheit - etwa durch das Kita-Gesetz und die Pläne von Arbeitsminister Heil für die betriebliche Weiterbildung.



Zum Auftakt der Debatte hatte AfD-Fraktionschefin Weidel der Bundesregierung eine Politik der Spaltung und des Ausgabenwahns vorgeworfen. Der Wohlstand von heute werde verschleudert, ohne an morgen zu denken. Die Interessen des eigenen Landes würden an die letzte Stelle gesetzt.



Der Bundestag hat dann am Mittag in namentlicher Abstimmung für den Haushaltsentwurf des Kanzleramts votiert. 382 der 657 anwesenden Abgeordneten stimmten für den Einzeletat.