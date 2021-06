Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern müssen künftig einen Mietspiegel erstellen.

Diese Pflicht ist Teil einer umfassenden Reform, die der Bundestag in der Nacht verabschiedet hat. Damit sollen Mieter vor überzogenen Mieterhöhungen geschützt werden. Justizministerin Lambrecht von der SPD erklärte, mit der Reform werde die Erstellung qualifizierter Mietspiegel erleichtert und deren Transparenz gesteigert. So würden auch Rechtsstreitigkeiten verhindert.



Zudem beschloss der Bundestag eine Verschärfung des Strafrechts, um Frauen und Kinder künftig besser vor Straftaten zu schützen - etwa bei Stalking, Zwangsprostitution und kriminellen Handelsplattformen im Internet. Auch Extremismus, Rassismus und Antisemitismus sollen in Zukunft härter bestraft werden. Ein entsprechendes Gesetzespaket beinhaltet unter anderem ein Verbot von Fahnen der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in Deutschland. Darüberhinaus verlängerte der Bundestag zwei Mandate für Bundeswehreinsätze. Damit bleiben deutsche Soldatinnen und Soldaten weiterhin im Kosovo und vor der libanesischen Küste stationiert.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.