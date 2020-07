Für die Intensivpflege gelten künftig neue Qualitätsstandards.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen. Intensivpflegebedürftige sollten dort versorgt werden, wo es für sie am besten sei, sagte Gesundheitsminister Spahn. Es dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, ob ein Patient zu Hause oder stationär versorgt werde. Das Gesetz sieht verbindliche Qualitätsvorgaben für die Pflege zu Hause vor. Die Betreuung in stationären Einrichtungen wird billiger, weil die Patienten weitgehend von den bisherigen Eigenanteilen entlastet werden.



Die Reformpläne waren nach Protesten von Medizinern und Patientenvertretern noch geändert worden. Anlass für die Kritik war, dass Intensivpflege in der eigenen Wohnung ursprünglich nur noch eine Ausnahme sein sollte.



Zuvor hatte der Bundestag den Gesetzentwurf zur Grundrente beschlossen. Gebilligt wurde zudem der zweite Nachtragshaushalt. Damit steigt die für das laufende Jahr geplante Neuverschuldung auf fast 218 Milliarden Euro.