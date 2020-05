Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, will den Rechtsextremismus in der Bundeswehr stärker in den Blickpunkt rücken.

Es gebe keinen Generalverdacht gegen die Truppe, betonte die SPD-Politikerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich aber auch nicht mehr um eine Ansammlung von rechtsextremen Einzelfällen. Man müsse die Strukturen bei der Bundeswehr so verändern, dass diejenigen Soldatinnen und Soldaten gestärkt würden, die sich gegen Rechtsextremismus stellten. Högl wird heute im Bundestag vereidigt.



Das Parlament befasst sich zudem mit mehr Hilfen für berufstätige Eltern und für die Gastronomie in der Corona-Krise. Väter und Mütter, die wegen des eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können, sollen länger Geld vom Staat bekommen. Die Unterstützung soll nicht nur sechs, sondern bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden. Im gleichen Gesetz soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Das soll ab Juli für ein Jahr gelten und Restaurants wie Cafés helfen, einen Teil der verlorenen Umsätze wieder hereinzuholen.



Wir übertragen die Debatte aus dem Deutschen Bundestag ab 9 Uhr im Livestream unter www.deutschlandfunk.de/bundestag sowie im Digitalradio.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.