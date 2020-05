Die neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, will den Rechtsextremismus in der Bundeswehr stärker in den Blickpunkt rücken.

Es gebe keinen Generalverdacht gegen die Truppe, betonte die SPD-Politikerin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich aber auch nicht mehr um eine Ansammlung von rechtsextremen Einzelfällen. Man müsse die Strukturen bei der Bundeswehr so verändern, dass diejenigen Soldatinnen und Soldaten gestärkt würden, die sich gegen Rechtsextremismus stellten. Högl wird heute im Bundestag vereidigt.



Das Parlament befasst sich zudem mit mehr Hilfen für berufstätige Eltern und für die Gastronomie in der Corona-Krise. Väter und Mütter, die wegen des eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können, sollen länger Geld vom Staat bekommen. Die Unterstützung soll nicht nur sechs, sondern bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden. Im gleichen Gesetz soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Das soll ab Juli für ein Jahr gelten und Restaurants wie Cafés helfen, einen Teil der verlorenen Umsätze wieder hereinzuholen.



