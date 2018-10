Der Bundestag hat ein neues "Forum Recht" beschlossen, das für die Werte des Rechtsstaats werben und diesen stärken soll.

Für die Gründung der Einrichtung mit Hauptsitz in Karlsruhe stimmten Union, SPD, Grüne, FDP und Linke. Ein weiterer Standort soll in Ostdeutschland entstehen, beispielsweise in Leipzig. In dem Antrag heißt es, in Zeiten, in denen populistische und spaltende politische Strömungen an Einfluss zunähmen, müsse der Rechtsstaat in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens gestellt werden.



Das "Forum Recht", dessen Eröffnung für 2023 geplant ist, soll neben dem klassischen Museumsformat bundesweite Veranstaltungen wie Diskussionen oder Streitgespräche enthalten. Die Bundesregierung soll nun ein Konzept ausarbeiten, über das die Abgeordneten in einer öffentlichen Anhörung beraten sollen.