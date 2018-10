Der Bundestag will heute ein Gesetz zur finanziellen Entlastung gesetzlich Versicherter beschließen.

Es sieht vor, dass der bisher von den mehr als 56 Millionen Kassenmitgliedern allein zu leistende Zusatzbeitrag von 2019 an wieder je zur Hälfte von Beschäftigten und Arbeitgebern gezahlt wird. Zudem will der Bundestag ein Gesetz zur Einführung der sogenannten Brückenteilzeit verabschieden. Es soll Beschäftigten größerer Betriebe künftig ermöglichen, für ein bis fünf Jahre in Teilzeit zu gehen und danach wieder Vollzeit zu arbeiten.