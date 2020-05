Für die nächste Bundestagswahl werden mehrere Wahlkreise neu zugeschnitten.

Das beschloss der Bundestag. Betroffen ist jeweils ein Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Brandenburg. In Thüringen werden vier Wahlkreise neu aufgeteilt. Grund dafür ist die Bevölkerungsentwicklung in einigen Regionen. Grundsätzlich soll die Zahl der Einwohner in den bundesweit 299 Wahlkreisen möglichst nur in geringem Maße voneinander abweichen.



Mit der geplanten Änderung des Bundestags-Wahlrechts hat der Beschluss nichts zu tun. Hier gibt es weiter keine Einigung.