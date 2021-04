Die Opposition im Bundestag hat ihr Nein zur geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes noch einmal bekräftigt. AfD, FDP und Links-Partei wollten gegen das Vorhaben der Koalition stimmen, die Grünen sich enthalten. Zurzeit wird im Bundestag ausgezählt. Eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen wurde aufgelöst.

AfD-Fraktionschef Gauland warf der großen Koalition vor, sie unternehme mit dem Gesetz einen Angriff auf die Freiheitsrechte und den gesunden Menschenverstand. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Aschenberg-Dugnus sagte, die vorgesehenen bundeseinheitlichen Ausgangssperren seien keine geeignete Maßnahme. Die Linken-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali meinte, obwohl es in den Betrieben viele Infektionen gebe, würden die Arbeitgeber nicht richtig in die Pflicht genommen. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Klein-Schmeink nannte die geplante bundeseinheitliche Notbremse "zu halbherzig und zu wenig wirksam".



Bundesgesundheitsminister Spahn warb noch einmal für die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Der CDU-Politiker sagte, die Pandemie-Lage sei sehr ernst. Impfen und Testen alleine reichten nicht aus, um die dritte Welle zu brechen.

Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen aufgelöst

Mit der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes soll der Bund unter anderem die Befugnis erhalten, Kontaktbeschränkungen und Schließungen anzuordnen. Bislang sind dafür die Bundesländer zuständig. In Städten und Landkreisen, in denen an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt, soll unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr gelten.



In Berlin protestierten mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Politik.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich bis zum Mittag auf der Straße des 17. Juni rund 8.000 Demonstrierende. Weil sich Teilnehmer nicht an die Corona-Hygieneregeln hielten, ordnete die Polizei am Mittag die Auflösung der Kundgebung an.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 21.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 14.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 08.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 16.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 20.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 20.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 16.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.