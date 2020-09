Die Opposiionsparteien im Bundestag haben sich in der Haushaltsdebatte wie erwartet kritisch mit der Politik der Großen Koalition auseinandergesetzt.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sprach mit Blick auf die Unterstützung für die Wirtschaft von "Corona-Sozialismus". Sie bezeichnete die Maßnahmen als überzogen und warf der Regierung vor, damit eine Rezession ausgelöst zu haben und Panik zu schüren. FDP-Chef Lindner forderte eine Rückkehr zur Haushaltsdisziplin und die Einhaltung der Schuldenbremse. Der Vorsitzende der Linken-Fraktion, Bartsch, warf der Großen Koalition falsche Prioritäten in der Haushaltspolitik vor. Statt in Rüstung sollte mehr in Bildung und Gesundheit investiert werden. Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte mehr Weitsicht im Umgang mit Corona, etwa in Form einer vorausschauenden Teststrategie. Der Etat-Entwurf von Finanzminister Scholz sieht für das kommende Jahr Ausgaben von mehr als 413 Milliarden Euro vor, bei gut 96 Milliarden Euro neuen Schulden.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.