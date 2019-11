Die FDP hat Bundesgesundheitsminister Spahn vorgeworfen, mit seinen Gesetzentwürfen neue Kosten zu verursachen.

Von einer Reduzierung der Zusatzbeiträge sei man meilenweit entfernt, sagte der FDP-Abgeordnete Klein in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Die SPD-Politiker Bas verteidigte die Beschlüsse der Koalition. Man habe die Leistungen nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität ausgeweitet. Bas verwies dabei auf die geplante Personalaufstockung im Pflegebereich. Die AfD-Abgeordnete Malsack-Winkemann kritisierte die Finanzierung der geplanten Ausbildung von Pflegefachkräften in Mexiko und den Philippinen. In Europa gäbe es Millionen gut Ausgebildete, betonte Malsack-Winkemann. Bundesgesundheitsminister Spahn erwiderte, es gebe hierzulande 50 bis 80-tausend offene Stellen in der Pflege. Man brauche deshalb auch Fachkräfte aus dem Ausland. Der CDU-Politiker betonte, das sei genau jene Zuwanderung, die Deutschland brauche.