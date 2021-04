Die Opposition im Bundestag lehnt die Änderungen ab.

Geschlossen dagegen stimmten AfD, FDP und Die Linke. Die Grünen enthielten sich mehrheitlich. Auch 21 Abgeordnete der Unionsfraktion votierten dagegen. Zwei Nein-Stimmen kamen von der SPD. Es gab zudem mehrere Enthaltungen. Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali kritisierte, dass die Arbeitgeber nicht richtig in die Pflicht genommen würden. Die Grünen-Abgeordnete Klein-Schmeink warf der Koalition vor, sie habe zu spät und zu zögerlich gehandelt. Die Regelungen seien zu halbherzig und zu wenig wirksam für eine Trendumkehr. AfD-Fraktionschef Gauland sprach von einem Angriff auf die Freiheitsrechte, den Föderalismus und den gesunden Menschenverstand. FDP-Chef Lindner kündigte eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht an. Er erachte unter anderem die Ausgangsbeschränkungen als hoch problematisch, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



Der Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlands, Thorsten Lehr, führte im Saarländischen Rundfunk aus, man sehe aus vielen internationalen Studien inzwischen sehr gut, dass Ausgangsbeschränkungen zusätzlich noch einmal 20 Prozent der Kontakte reduzieren könnten.

