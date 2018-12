Vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat sich der Bundestag mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union befasst.

Politiker der Oppositionsfraktionen warfen der Bundesregierung vor, keine ausreichenden Maßnahmen für einen möglichen harten Brexit getroffen zu haben. Bundesaußenminister Maas erklärte dagegen, man sei für diesen "worst case", den schlimmsten Fall, gerüstet. So würden etwa hundert zusätzliche Zollbeamte eingestellt. Der geplante Brexit sei bedauerlich. Man werde aber auch künftig viele Ziele gemeinsam mit Großbritannien verfolgen, betonte der SPD-Politiker. Anschließend stimmte das Parlament einem Antrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD zum Brexit mit Regierungsmehrheit zu.



Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Nachmittag in Brüssel zusammen. Die britische Premierministerin May hatte angekündigt, sich bei dem Gipfel für eine politische und rechtliche Zusicherung in der Nordirland-Frage einzusetzen. May hatte gestern Abend ein Misstrauensvotum ihrer Fraktion überstanden.