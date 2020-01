FDP, Grüne und Linkspartei haben sich im Bundestag gegen die Einführung einer automatisierten Gesichtserkennung ausgesprochen.

Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Kuhle, sagte, es handele sich um eine unausgereifte Technologie, die jegliche Privatsphäre missachte. Der Grünen-Politiker von Notz sprach sich für ein europaweites Verbot aus. Der Linken-Politiker Hahn erklärte, man werde versuchen, die Einführung zur Not mit allen rechtlichen Mitteln zu verhindern.



Auch von der SPD kam Kritik. Der Koalitionspartner will hingegen grundsätzlich daran festhalten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU, Frei, meinte, die Gesichtserkennung sei ein sinnvolles Instrument, um Straftaten zu verhindern. Auch die AfD ist für die Einführung.



Bundesinnenminister Seehofer -CSU- hatte das Vorhaben in der vergangenen Woche vorerst aus dem Entwurf für ein neues Bundespolizeigesetz gestrichen.