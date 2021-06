In Deutschland bleibt die sogenannte "epidemische Lage von nationaler Tragweite" bis zum 11. September bestehen. Der Bundestag verlängerte die entsprechende Regelung mit Stimmen von Union, SPD und Grünen um weitere drei Monate. Die Regelung dient als rechtliche Grundlage für Corona-Regelungen. Sie wurde im März 2020 erstmals festgestellt. In namentlicher Abstimmung votierten 375 Abgeordnete dafür und 218 dagegen. Sechs enthielten sich.

Die Bundesregierung erhält durch die Einstufung mehr Befugnisse. Sie kann etwa die Einreiseverordnung ändern oder auch Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie beispielsweise Ausgangssperren erlassen. Der Bundestag muss darüber alle drei Monate entscheiden.



In der heutigen Debatte sagte die SPD-Abgeordnete Dittmar, die Pandemie sei zwar auf dem Rückzug, das Virus sei aber nicht verschwunden. Es sei in Lauerstellung und versuche, mit aggressiven Mutationen wieder Boden gut zu machen. Der CDU-Politiker Monstadt verwies auf die Gefahr, dass die Zahlen nach der Ferienzeit wieder steigen könnten.

Kritik von der Opposition

Der AfD-Abgeordnete Spangenberg kritisierte den Hinweis auf die Mutationen. So ein Argument könne man jederzeit anbringen, da es immer wieder Mutationen geben werde. Die FDP-Politikerin Aschenberg-Dugnus betonte, man benötige zwar noch Maßnahmen des Gesundheitsschutzes, aber keine Pauschalvollmachten mehr für die Regierung. Die Linken-Abgeordnete Lötzsch meinte, dieser Zentralismus und das Durchregieren in der Corona-Krise habe viel Schaden angerichtet. Es könne nicht sein, dass die Bundesregierung per Verordnung Milliarden-Ausgaben bewillige ohne das Parlament einzubeziehen.



Ähnliche Kritik kam - trotz Zustimmung zum Gesetzentwurf - von den Grünen. Die Parlamentarierin Rottmann warf der Union und SPD zudem vor, auf der Stelle zu treten. Außer der Verlängerung der epidemischen Lage falle ihnen nichts ein.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 11.06.)

+ Öffnungen: Diese Lockerungen gelten für Geimpfte und Genesene (Stand 02.06.)

Reisen und Corona-Pandemie weltweit

+ Neue Einreisebestimmungen: Für wen die Quarantäne wegfällt - und was dazu notwendig ist (Stand 08.06.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 08.06.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 11.06.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Delta-Variante? (Stand: 06.06.)

Informationen zu Impfungen

+ Digitale Unterstützung: Portale und Tools sollen bei Suche nach Impfterminen helfen (Stand 08.06.)

+ Covid-19-Impfstoffe: Wann ist eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig? (Stand 09.06)

+ Impfungen: Sollten Schwangere gegen das Coronavirus geimpft werden? (Stand 19.05.)

+ Impfstoffe: Worum es bei der Freigabe von Patenten geht (Stand 08.05.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 02.06.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.