Die geplanten Milliardeninvestitionen des Bundes in die Schulen sind heute Thema im Bundestag.

Dafür ist eine Änderung des Grundgesetzes nötig, der neben Union und SPD auch die Grünen und die FDP zustimmen wollen. Bundesfinanzminister Scholz erklärte zum Auftakt der Debatte, man wolle, dass die Schulen die beste Ausstattung bekämen. Deshalb sei es wichtig, dass sich der Bund an den Kosten beteilige. Dagegen sagte der AfD-Abgeordnete Frömming, die geplante Verfassungsänderung sei ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen des Staates.



Das Parlament debattiert heute zudem über den UNO-Migrationspakt. Am Abend will der Bundestag eine verschärfte Mietpreisbremse verabschieden.