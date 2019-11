Nach viertägiger Debatte stimmt der Bundestag in Berlin heute über den Haushalt 2020 ab.

Vorgesehen sind Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro. Das sind 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Eine Neuverschuldung ist - wie auch in den vergangenen Jahren - nicht geplant. Die Große Koalition will unter anderem mehr Geld für Klimaschutz, Soziales und Verteidigung ausgeben. - Zum Abschluss der Haushaltswoche geht es am Vormittag zunächst noch um den Etat für Arbeit und Soziales.