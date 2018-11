Der Bundestag berät heute abschließend über das Pflegepaket der Großen Koalition, mit dem die Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege verbessert werden sollen.

Im Rahmen eines Sofortprogramms sollen 13.000 zusätzliche Stellen in Altenheimen geschaffen werden. Finanziert werden sollen diese von der gesetzlichen Krankenversicherung. Zudem sollen die für die Pflege anfallenden Personalkosten in Krankenhäusern ab dem Jahr 2020 aus den bisherigen Fallpauschalen herausgerechnet werden. Die Kliniken sollen so nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen an Pflegekräften sparen.



Zudem beraten die Abgeordneten unter anderem über Neuregelungen im Energiebereich sowie eine Änderung des Tierschutzgesetzes angesichts der umstrittenen betäubungslosen Ferkelkastration.