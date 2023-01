Gemeinsamer Antrag

Angehörige der jesidischen Gemeinde forderten schon 2014 während des Genozids ein Eingreifen der Bundesregierung. Nun plant der Bundestag, den Völkermord offiziell anzuerkennen. (picture alliance / Robert B. Fishman / Robert B. Fishman)

"Wir verneigen uns vor den Opfern des Islamischen Staates." Mit diesen Worten beginnt der Antrag von SPD, Grünen, FDP und Union, mit dem der Genozid auch in Deutschland anerkannt werden soll. Jesidinnen und Jesiden, Christinnen und Christen sowie Angehörige weiterer religiöser und ehtnischer Minderheiten und Muslima und Muslime, die sich dem IS widersetzt hätten, seien Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geworden, zitieren mehrere Medien aus dem Antrag. Insbesondere habe der IS das Ziel "einer vollständigen Auslöschung" der jesidischen Gemeinschaft verfolgt.

Vergewaltigungen, Sklaverei und Mord

In Deutschland leben derzeit bis zu 200.000 der weltweit eine Million Mitglieder der monotheistischen Religionsgemeinschaft, die ohne Heilige Schrift auskommt. Schon seit dem Ende des Irakkriegs 2003 sind viele Jesiden nach Europa und Nordamerika geflohen, weil sie immer wieder zum Ziel von Attacken fundamentalistischer Muslime geworden sind.

Als die Terrormiliz "Islamischer Staat" dann 2014 das Sindschar-Gebirge im Nordirak eroberte, zwang sie Frauen und Mädchen in die Sklaverei. Es kam zu massenhaften Vergewaltigungen, Jungen wurden zu Kindersoldaten gemacht, Männer getötet und mehr als 400.000 Jesiden aus ihrer Heimat vertrieben.

Die Vereinten Nationen und das Europäische Parlament haben die Verbrechen bereits als Genozid anerkannt; ebenso Armenien, Australien und das schottische Parlament. Nun will auch der Bundestag dazu beitragen, dass die Opfer mehr Hilfe erhalten und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

"Geben Überlebenden eine Stimme"

Ddie SPD-Abgeordnete Türk-Nachbaur ist überzeugt, dass die Überlebenden durch die Anerkennung als Völkermord in ihrem Kampf um historische Gerechtigkeit unterstützt werden. Sie sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir geben den Überlebenden eine Stimme".

Der CDU-Abgeordnete Brand, Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte des Bundestages, glaubt, durch die Anerkennung werde die historische Aufarbeitung sowie die rechtliche Verfolgung der Verbrechen und der Schutz für die Kultur und Religion der Jesiden auf nationaler und internationaler Ebene vorangebracht.

Der Bundestag hatte sich bereits im vergangenen Sommer dazu bekannt, die Verbrechen als Völkermord einzustufen. Das Parlament bestätigte ein entsprechendes Votum des Petitionsausschusses. Zugrunde lag eine Petition des Vereins "Stelle für Jesidische Angelegenheiten", die für die Anerkennung warb.

Die Vorlage wurde auch vom Zentralrat der Jesiden in Deutschland unterstützt. In der Anhörung der Sachverständigen zu dem Thema hob der stellvertretende Vorsitzende Ortac die besondere Verantwortung Deutschlands hervor. Die Jesiden bildeten hier schließlich die größte Diaspora der Welt.

"Keinerlei Perspektive in Flüchtlingscamps"

Die jesidische Journalistin und Aktivistin Düzen Tekkal unterstrich in einer Stellungnahme zu dem Vorhaben die "enorme Wichtigkeit" der offiziellen Anerkennung durch den Bundestag. Sie erläutert in dem Text auch, dass die Situation der überlebenden Jesiden nach wie vor schwierig ist. Hunderttausende Menschen hätten in Camps für Binnenvertriebene etwa in der autonomen Region Kurdistan Zuflucht gefunden. "Sie sehen keinerlei Perspektive für sich und ihre Familien, da sie nicht in die vom IS zerstörten Dörfer und Städte zurück kehren können." Bildungsangebote seien kaum vorhanden.

Bei vielen Frauen kämen dazu noch die Langzeitfolgen der systematischen Vergewaltigungen, betonte Tekkal. Diese seien eingesetzt worden, "um die Jesiden als ethno-religiöse Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit zu zerstören". Denn: Im Jesidentum besteht das sogenannte Endogamiegebot, das heißt, dass nur die Kinder von jesidischen Eltern selbst Jesiden sind. Das gilt für Kinder, die durch Vergewaltigung durch islamistische IS-Kämpfer enstanden seien, nicht. Da die Kinder deshalb nicht in die jesidische Gemeinschaft aufgenommen werden, müssen sich die Frauen Tekkal zufolge entscheiden, ihre Kinder zu verleugnen und zu verlassen - oder mit ihnen zu fliehen.

Einen Bericht zur Aufarbeitung des Völkermords im Nordirak selbst, können Sie hier hören

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.