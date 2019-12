Nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp wird die Große Koalition bis mindestens Ende 2020 regieren – auch aus Mangel an Alternativen. Bis zum Herbst könnten gemeinsame Projekte auf den Weg gebracht werden, danach breche der Wahlkampf an.

Die Parteien hätten kein Interesse an Neuwahlen, sagte Kropp im Deutschlandfunk. Die SPD habe nach dem Parteitag im Dezember realisiert, dass es noch Handlungsspielraum in der Koalition gebe – etwa beim Klimapaket oder einzelnen sozialpolitischen Vorhaben wie der Grundrente. "Und die CDU hat angesichts ihrer Umfragewerte, die ja auch bescheiden sind, kein gesteigertes Interesse daran, mit einer Spitzenkandidatin, deren Zukunft auch nicht gerade gesichert scheint, in das Rennen um eine neue Kanzlerschaft zu gehen", sagte Kropp.



Die Koalition stelle sich in einem Zustand dar, in dem sie zwar viele Gesetze auf den Weg bringe, aber trotzdem einen großen Verdruss erfahre. Man müsse konstatieren, dass die Kommunikation über die eigene Leistung negativ ausfalle. "Von einer Regierung, die sich ständig selbst infrage stellt, kann keine Strahlkraft ausgehen", sagte Kropp.