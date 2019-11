Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags will heute den AfD-Politiker Brandner als Ausschuss-Vorsitzenden abwählen.

Die Obleute aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten seine Abberufung in der vergangenen Woche nach mehreren umstrittenen Äußerungen beantragt. Ihrer Ansicht nach fehlen Brandner "Anstand, Respekt und Würde" für das Amt. Zuvor hatte Brandner Forderungen nach einem freiwilligen Rücktritt zurückgewiesen. Noch nie in der Geschichte des Bundestages ist ein Ausschuss-Vorsitzender abgewählt worden. In der vergangenen Woche entschied der Geschäftsordnungsausschuss, dass eine Abwahl nach derzeitiger Rechtslage möglich sei.



Brandner hatte kürzlich die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Sänger Udo Lindenberg auf Twitter mit dem Begriff "Judaslohn" kommentiert. Zuvor hatte er bereits mit Äußerungen zum Terroranschlag von Halle Empörung ausgelöst.