Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags will seinen Vorsitzenden Brandner von der AfD in der kommenden Woche abwählen.

Das hätten die Obleute aller Fraktionen außer der AfD beschlossen, teilte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fechner, mit. Der Geschäftsordnungsausschuss des Bundestags stellte fest, dass eine Abwahl möglich sei, heißt es. Sie könnte am kommenden Mittwoch erfolgen.



Brandner war zuletzt nach seiner umstrittenen "Judaslohn"-Äußerung heftig in die Kritik geraten. Er hatte über den Sänger Udo Lindenberg auf Twitter geschrieben: "Klar, warum der gegen uns sabbert/sabbern muß". Dann erwähnt er das Anfang Oktober verliehene Bundesverdienstkreuz. Darunter setzte er den Hashtag "Judaslohn".



Das Wort "Judaslohn" diente in der Vergangenheit antisemitischen Hetzern, ist aber auch ein feststehender Topos in Literatur, Kunst und Musik. Der Begriff rührt daher, dass der Apostel Judas Ischariot Jesus verraten und dafür von den Hohepriestern Geld erhalten haben soll. Der Evangelist Matthäus spricht ganz konkret von 30 Silberlingen. Nach seinem Bericht erhängte sich Judas später wegen seiner Gewissensbisse.