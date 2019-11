Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags will seinen Vorsitzenden Brandner von der AfD in der kommenden Woche abwählen.

Das hätten die Obleute aller Fraktionen außer der AfD beschlossen, teilte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Fechner, mit.



Brandner war zuletzt nach seiner umstrittenen "Judaslohn"-Äußerung heftig in die Kritik geraten. Er hatte in einem Tweet suggeriert, der Sänger Udo Lindenberg habe das Bundesverdienstkreuz für seine Kritik an der AfD bekommen. Darunter setzte er den Hashtag "Judaslohn".