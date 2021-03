Der Bundestag hat eine Reform des Taxi- und Fahrdienstmarktes beschlossen.

Mit dem Gesetz soll der Rahmen für reguläre Angebote neuer Anbieter geschaffen werden, die meist per Handy-App bestellt werden. Konkret geht es etwa um kleine Busse oder Vans, bei denen sich mehrere Fahrgäste einen Wagen teilen. Bisher sind diese mit Ausnahmeregeln unterwegs. Geschützt werden sollen zugleich klassische Taxi-Anbieter und das Angebot mit Bussen und Bahnen. Dazu sind Vorgaben für neue Fahrdienst-Vermittler vorgesehen. Den Gesetzesplänen muss auch der Bundesrat zustimmen.



Neben der Großen Koalition stimmten auch die Grünen für das Vorhaben. Deren Sprecher für Verkehrspolitik, Gelbhaar, sagte im Deutschlandfunk, man schaffe nun mit den so genannten Pooling-Angeboten eine neue Kategorie bei der Personenbeförderung, vor allem für den ländlichen Raum. Dabei geht es um Kleinbusse, die ohne konkrete Haltestellen oder Fahrpläne fahren und bedarfsgerecht über eine App bestellt werden können. Die Anbieter solcher Plattformen bekämen nun Planungssicherheit, sagte Gelbhaar. Ob daraus nun die erhoffte "Mobilitätsexplosion" werde, hänge allerdings davon ab, ob die jetzige oder die künftige Bundesregierung dafür das Geld in die Hand nehme.



Bei den Neuregelungen für Taxi und Fahrdienste wies Gelbhaar darauf hin, dass etwa Dumpingpreise künftig von Kommunen eingeschränkt werden können. Allerdings müssten die Kommunen dies auch regeln, sagte er. Gelbhaar plädierte dafür, die Wirkung des Gesetzes zeitnah zu prüfen. Seinen Angaben zufolge will das Verkehrsministerium dies erst in fünf Jahren tun.

