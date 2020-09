Bundestagspräsident Schäuble hat den im Juli gestorbenen SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel gewürdigt.

Zum Auftag der heutigen Bundestagssitzung sagt er, das Land habe mit ihm einen leidenschaftlichen Parlamentarier und Demokraten und überzeugten Sozialdemokraten verloren. Vogel habe sich große Verdienste um Deutschland erworben. Er habe überzeugen, nicht überrumpeln wollen. Auch sein Pflichtbewusstsein gegenüber Volk und Partei sowie sein strenger moralischer Anspruch werde bleiben.



Vogel war im Juli im Alter von 94 Jahren in München gestorben. Der gebürtige Göttinger prägte über Jahrzehnte die deutsche Sozialdemokratie. Vogel lebte zuletzt mit seiner Frau in einem Münchner Seniorenstift. Er war an Parkinson erkrankt. Bis zuletzt engagierte er sich gesellschaftlich, unter anderem als Gründungsvorsitzender des Vereins "Gegen Vergessen - Für Demokratie".

