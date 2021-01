Verkehrsminister Scheuer hat die geplante Reform des Fahrdienstmarktes in Deutschland gegen Kritik verteidigt.

Scheuer sagte im Bundestag, es gehe darum, neue Mobilitätsangebote dauerhaft zu etablieren. Dies sei eine Chance vor allem für den ländlichen Raum. Der Gesetzentwurf sieht vor, bestehende Hemmnisse abzubauen. Damit soll der Einstieg neuer Anbieter in den Taxi- und Fahrdienstmarkt erleichtert werden, die meist per App bestellt werden.



Der Linken-Politiker Wagner kritisierte, die Geschäftsmodelle von Dienstleistern wie Uber und Free Now basierten auf prekären Löhnen und Verletzung arbeitsrechtlicher Vorgaben. Die Zukunft des Taxigewerbes werde gefährdet.

