Die Reform der Plenarwochen im Bundestag ist beschlossene Sache.

Mit großer Mehrheit billigte das Parlament in Berlin die veränderte Tagesordnung, mit der in Zukunft ausufernde Nachtsitzungen verhindert werden sollen. Nur die AfD stimmte erneut dagegen. Sie lehnt die damit verbundenen kürzeren Redezeiten ab. Am Widerstand der AfD war schon vor zwei Wochen eine Verständigung im Ältestenrat gescheitert. Deshalb musste das Plenum abstimmen.



Die Reform sieht vor, von Donnerstagen, an denen die Sitzungen zuletzt regelmäßig bis weit nach Mitternacht gingen, fünf Tagesordnungspunkte auf den Mittwoch vorzuziehen. Dafür wird die Fragestunde am Mittwoch kürzer ebenso wie viele kleinere Debatten.