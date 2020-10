Bundesfinanzminister Scholz hat die Deutsche Einheit als Erfolgsgeschichte bezeichnet.

In der Bundestagsdebatte anlässlich des morgigen Feiertags sagte der SPD-Politiker, in den vergangenen 30 Jahren sei viel geglückt. Deutschland sei in dieser Zeit ein Land geworden. Scholz betonte, es gebe trotzdem noch Dinge zu tun. So seien Löhne, Gehälter und Renten in Ost und West immer noch unterschiedlich.



Der FDP-Vorsitzende Lindner erklärte, die Revolution 1989 sei hart erkämpft worden. Sie habe gezeigt, dass man mit Mut und dem Drang nach Freiheit friedlich Diktaturen stürzen könne. AfD-Chef Chrupalla nannte die Wiedervereinigung einen patriotischen Akt. Die Menschen im Osten hätten alles für die Freiheit riskiert und für ihr Land gekämpft.



Bundeskanzlerin Merkel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie sehe 30 Jahre nach der Wiedervereinigung große Fortschritte bei der Angleichung des Lebensstandards zwischen Ost und West. Sie habe aber auch Verständnis dafür, dass sich manche Menschen in Ostdeutschland als Bürger zweiter Klasse fühlten. Dafür gebe es Auslöser wie etwa verpasste Lebenschancen. Zugleich würdigte die CDU-Politikerin die Lebensleistung der Menschen aus der ehemaligen DDR.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.