Kommende Woche wird es eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Lage geben. Der geschäftsführende Vizekanzler Scholz sagte im Bundestag, darüber sei er sich mit Bundeskanzlerin Merkel einig. Die Pandemie sei noch nicht vorbei, die Lage dramatisch.

Er rief zugleich die Oppositionsparteien auf, den Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP für Änderungen am Infektionsschutzgesetz mitzutragen. Es gelte, Deutschland gewissermaßen "winterfest" zu machen.



Unionsfraktionschef Brinkhaus kritisierte, die epidemische Lage von nationaler Tragweite dürfe nicht auslaufen. Das sei angesichts der Dramatik der Zahlen Realitätsverweigerung. AfD-Vizefraktionschef Münzenmaier kündigte Widerstand gegen die Pläne der Ampelparteien an. Es gebe einen zunehmenden Druck auf Ungeimpfte, den eine freiheitliche Gesellschaft nicht hinnehmen dürfe.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt stellte weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Aussicht, die über den Entwurf der Ampel-Fraktionen hinausgehen. Erforderlich sei eine bundesweite 2G-Regelung, sagte sie. Heute früh hatte sie im Deutschlandfunk das Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite Ende November verteidigt. Es gelte, rechtssichere Lösungen zu finden.

