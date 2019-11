Bundesfinanzminister Scholz sieht in seinem Haushaltsentwurf eine klimafreundliche Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte.

Die Regierung werde für den Klimaschutz 43 Milliarden Euro ausgeben, sagte er in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Zudem versprach er Entlastungen der Bürger in Höhe von 25 Milliarden Euro, zum Beispiel über die Teilabschaffung des Solidaritätszuschlags und die Minderung der kalten Progression. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Rehberg, betonte, es gebe kein Finanzierungs-, sondern ein Umsetzungsproblem. Das Geld sei in vielen Bereichen da, doch oftmals könne es aufgrund von überlasteten Verwaltungen und eines zu komplizierten Baurechts nicht abgerufen werden. Das werde man ändern.



Der FDP-Politiker Fricke warf der Regierung vor, nicht annäherend für die Herausforderungen in Europa gerüstet zu sein. Er kritisierte unter anderem die zu geringen Etats für Digitalisierung und Bildung.



Insgesamt sieht die Vorlage der Bundesregierung Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro vor und damit 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Es handele sich um den größten Investitionshaushalt seit Langem, sagte der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Kahrs. Zudem werde man bundesweit 6900 neue Stellen in der Verwaltung schaffen, damit geplante Bauvorhaben schneller umgesetzt werden könnten.



Die Schlussabstimmung über den Haushaltsentwurf ist für Freitag geplant.

