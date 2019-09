Bundesfinanzminister Scholz hat den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr als solide bezeichnet.

Der Etat komme ohne neue Schulden aus, sagte der SPD-Politiker im Bundestag. Man habe die Spielräume genutzt - auch für viele Investitionen. Der Haushalt gehe auf die Herausforderungen ein, die man bewältigen müsse. Scholz verwies auf den Arbeitsmarkt, die Lage am Wohnungsmarkt und die Situation für Pflegebedürftige. Scholz verteidigte die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Zahler. Gerechtigkeit gehöre zum Zusammenhalt der Gesellschaft dazu. Einige wenige müssten den Soli noch schultern; diese könnten das aber auch, weil sie viel Geld verdienten, meinte Scholz.



Der Minister plant Ausgaben von fast 360 Milliarden Euro. Der mit Abstand größte Einzeletat mit mehr als 148 Milliarden Euro ist der für Arbeit und Soziales. Alleine gut 100 Milliarden fließen als Zuschuss an die Rentenkasse.



Zum Auftakt der Debatte hatte Bundestagspräsident Schäuble an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Er erneuerte seine Forderung nach einem Denkmal für die polnischen Opfer des Krieges. Schäuble würdigte zudem Ungarns Beitrag zur deutschen Einheit.