Bundesfinanzminister Scholz hat im Finanzausschuss des Bundestages Vorwürfe gegen die Anti-Geldwäsche-Einheit FIU zurückgewiesen. Scholz sagte nach der Sitzung in Berlin, die Behörde habe in den vergangenen drei Jahren mehr hinbekommen als in 30 Jahren zuvor.

Der SPD-Kanzlerkandidat betonte erneut, die FIU sei personell aufgestockt worden und habe eine moderne IT-Struktur bekommen. Das Meldungsaufkommen werde weiter steigen. Die Kriterien, welche Geldwäschemeldungen an Behörden weitergeben werden, würden weiter verbessert.



FDP, Grüne und Linke hatten die Sondersitzung beantragt, nachdem die Osnabrücker Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung im Finanz- und im Justizministerium durchgeführt hatte. FIU-Mitarbeitern wird vorgeworfen, Hinweise auf Geldwäsche nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben zu haben. Die Justiz ermittelt gegen sie wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.