Der Deutsche Bundestag hat zur Bewältigung der Corona-Krise im kommenden Jahr erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft gesetzt.

Damit ermöglicht er dem Bund, zusätzliche Kredite aufzunehmen. Ein solcher Beschluss ist nur in außergewöhnlichen Notsituationen möglich.



In der Debatte um den Etat für das kommende Jahr verteidigte Bundesfinanzminister Scholz im Plenum die geplante hohe Neuverschuldung in Höhe von 180 Milliarden Euro. Die Regierung habe mit der Corona-Krise eine große Herausforderung zu bewältigen, sagte der SPD-Politiker. Mit den Hilfsprogrammen sorge man dafür, dass Deutschland ökonomisch und sozial besser durch die Krise komme als viele andere Länder. Der Entwurf von Scholz sieht insgesamt Ausgaben von rund 499 Milliarden Euro vor.



Redner der Opposition kritisierten die Neuverschuldung und warnten vor einer Spaltung der Gesellschaft. Der Bundestag will den Etat am Freitag endgültig beschließen.

