Demokratie

Das entschied der Bundestag am späten Abend. Einen von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwurf billigte das Parlament gegen die Stimmen von Union und AfD. Die Wahl des Europäischen Parlaments findet 2024 statt.

Mit der Senkung des Wahlalters will die Koalition auch das politische Engagement vieler Jugendlicher würdigen. Gerade die junge Generation sei von politischen Entscheidungen betroffen - etwa beim Schutz des Klimas oder der Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme, heißt es zur Begründung . Zudem wird auf andere EU-Staaten verwiesen. So könne in Österreich und Malta bereits ab 16 Jahren gewählt werden und in Griechenland ab 17 Jahren.