Bürgerbeteiligung

Der Bürgerrat soll Handlungsempfehlungen für eine bessere Ernährung geben. (imago images / rawlik )

In dem Gremium, dem 160 Mitglieder angehören, soll darüber debattiert werden, wie sich Menschen in Deutschland gesünder und nachhaltiger ernähren können. Binnen weniger Monate soll dazu ein Gutachten mit Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Die SPD-Abgeordnete Schieder sagte in der Debatte, Bürgerräte könnten einen Mehrwert schaffen. Die Fraktionen von Union und AfD sprachen dagegen von einer "politischen Showveranstaltung" und warnten vor einer Schwächung des parlamentarischen Systems.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.