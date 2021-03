Der Bundestag hat ein neues Gesetz zur härteren Bestrafung von sexuellem Missbrauch von Kindern verabschiedet.

Die von Union und SPD vorgelegte Reform stuft entsprechende Taten jetzt grundsätzlich als Verbrechen ein, die mit mindestens einem Jahr Haft geahndet werden. Auch Strafen für Kinderpornografie werden deutlich verschärft. Das neue Gesetz räumt zudem den Ermittlungsbehörden mehr Befugnisse ein. So kann etwa Telefon- und Internetkommunikation von Verdächtigen weitreichender überwacht werden. Für das Gesetz stimmten die Abgeordneten der Großen Koalition und der AfD. Grüne, FDP und Linke enthielten sich. Mit dem Gesetz reagiert die Koalition auf die jüngsten Missbrauchsskandale in teilweise weit verzweigten Pädophilen-Netzwerken in Deutschland.

