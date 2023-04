Ein Airbus der Luftwaffe landete am Morgen mit aus dem Sudan gebrachten Menschen auf dem Flughafen BER. (Jörg Carstensen / dpa / Jörg Carstensen)

Eine vorherige Befassung des Bundestags hätte das Leben der Menschen gefährdet. Seit dem Beginn der deutschen Mission hat die Bundeswehr mehr als 300 Menschen aus dem Sudan gebracht.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren darunter neben Bundesbürgern auch rund 40 Niederländer und Staatsangehörige mehrerer weiterer Länder. Der österreichische Außenminister Schallenberg dankte Deutschland für die Rettung von 27 Bürgern seines Landes. Ein erster Flug mit rund 100 Passagieren landete heute früh in Berlin, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

Mehr als 1.000 EU-Bürger in Sicherheit gebracht

Nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Borrell sind mehr als 1.000 EU-Bürger bislang ausgeflogen worden. Es sei eine komplizierte, aber erfolgreiche Operation gewesen, sagte er in Luxemburg. Er bedankte sich bei den daran beteiligten EU-Staaten für die Evakuierungsaktionen und mahnte eine politische Lösung für den Konflikt im Sudan an.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, zeigte sich froh darüber, dass bereits eine so große Zahl von Menschen unversehrt in Sicherheit gebracht werden konnte . Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, der Einsatz sei angesichts des brüchigen Waffenstillstands zwischen den Konfliktparteien im Sudan "sehr, sehr gefährlich". Er sei dankbar dafür, dass die Abstimmung mit anderen Ländern, die ebenfalls Menschen ausfliegen, "so gut funktioniert".

Dass es noch einen weiteren Evakuierungsflug der Bundeswehr geben werde, wollte Roth nicht bestätigen. Dies hänge auch davon ab, wie viele Menschen noch ausgeflogen werden müssten. Je nach Lage sei auch eine Unterstützung durch andere Staaten möglich. "Aber natürlich müssen sich unsere Landsleute und auch andere darauf verlassen können, dass wir alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, um ihnen zu helfen", betonte der Außenpolitiker.

Unter anderem Frankreich, Spanien und Italien haben zuletzt ebenfalls Evakuierungsaktionen eingeleitet. Zuvor hatten bereits die USA und Großbritannien Botschaftsmitarbeiter aus dem Sudan ausgeflogen.

"Demokratie ist vorerst gescheitert"

Mit Blick auf die Konfliktlage im Sudan sprach Roth von einem Scherbenhaufen, der entstanden sei, "weil zwei machtgeile Männer von ihrer Macht nicht lassen wollen". Der Versuch, in dem Land "das Pflänzchen Demokratie wachsen zu lassen", sei vorerst gescheitert. Trotzdem dürfe man nicht den Anspruch aufgeben, die Menschen vor Ort zu unterstützen, vor allem wenn diese sich zutiefst danach sehnten, in Frieden und in Freiheit zu leben und nicht "unter der Knute" von Leuten, die "nichts im Sinne haben, außer ihrem eigenen Fortkommen und ihren eigenen Machtvorteilen".

Sudanesen fliehen auf dem Landweg

Während westliche Staaten ihre Bürger aus dem Sudan ausfliegen, versuchen Einheimische auf dem Landweg vor den seit neun Tagen anhaltenden Kämpfen zu fliehen. Der Filmemacher Amdschad Abual-Ala schrieb auf Facebook, seine Familie sei auf der Straße über Assuan nach Kairo unterwegs.

Die Nachrichtenagentur AP berichtete, am Übergang Arkin an der ägyptischen Grenze stauten sich etwa 30 Busse. Nach UNO-Angaben sind Tausende Sudanesinnen und Sudanesen allein aus Khartum geflohen. Im Land sitzen viele fest und suchen in ihren Häusern Schutz vor Gefechten und Explosionen. Es gab Plünderungen und es mangelt an Strom, Lebensmittel und Wasser.

Konflikt zwischen zwei mächtigen Generälen

Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Die zwei Männer führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit zwei gemeinsamen Militärcoups 2019 und 2021.

De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, kämpft mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF). Eigentlich hätte sich die RSF der Armee unterordnen und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Da sich beide Lager jedoch letztlich nicht einigen konnten, schlug der Konflikt in Gewalt um.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.