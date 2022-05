Weltgesundheitsorganisation

Blick auf die Skyline von Taipeh - Taiwan ist derzeit von der WHO ausgeschlossen. ( picture alliance/dpa | Yan Zhihong)

Mehrere Medien zitieren aus einer gemeinsamen Resolution der Abgeordneten von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP, über die im Parlament morgen abgestimmt werden soll. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, sich in der WHO für einen solchen Schritt einzusetzen. Taiwan soll demnach wieder eine Teilnahme als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung sowie weiteren Gremien und Aktivitäten der Organisation ermöglicht werden. Deutschland würde sich damit offen gegen China stellen, das sich gegen eine diplomatische Aufwertung der aus seiner Sicht abtrünnigen Provinz sperrt. Die Fraktionen argumentieren, die Pandemie habe gezeigt, dass man weltweit zusammenarbeiten müsse. Taiwan galt als besonders erfolgreich in der Bekämpfung von Covid-19.

Taiwan hatte bereits von 2009 bis 2016 als Beobachter an der Weltgesundheitsversammlung teilnehmen können. Danach aber bestand Peking auf der sogenannten Ein-China-Politik, die auch von Deutschland anerkannt wird.

