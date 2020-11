Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Bundestag die verschärften Corona-Maßnahmen verteidigt.

Die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten sei eine bittere Medizin, sagte der CDU-Politiker. Man habe aber gesehen, dass diese Medizin während der ersten Phase der Pandemie gewirkt habe. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bas sagte, die aktuelle Zahl der Corona-Infektionen zeige, dass es Handlungsbedarf gegeben habe.



Vertreter der Opposition kritisierten unter anderem eine unzureichende demokratische Legitimation der Maßnahmen. Der AfD-Abgeordnete Spangenberg sagte, man könne nicht mit Maßnahmen gegen das Virus ein ganzes Land in den Ruin treiben. FDP, Grüne und Linke forderten klarere Rechtsgrundlagen und eine bessere demokratische Legitimation der Einschränkungen.



Die Bundesregierung will durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes dafür sorgen, dass die Beschränkungen auch vor Gericht mehr Bestand haben.



Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut binnen 24 Stunden 21.506 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl erstmals über die Marke von 20.000.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 06.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus weiß (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.