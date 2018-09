Im Bundestag haben die Abgeordneten den Haushaltsentwurf für das Gesundheitsministerium debattiert.

Es gehe in diesem Bereich darum, Verbesserungen im Alltag von Millionen von Menschen zu erreichen, sagte Minister Spahn von der CDU. Als Beispiele nannte er unter anderem Gesetzesvorhaben für die ärztliche Versorgung auf dem Land, für Organspenden und in der Pflege. Hier gehe es vor allem darum, Vertrauen zurückzugewinnen.



Der AfD-Politiker Spangenberg kritisierte die Schritte des Ministeriums als zu klein. Der SPD-Abgeordnete Lauterbach lobte hingegen die gute Zusammenarbeit in der Koalition.



Im Haushalt sind für das Gesundheitsministerium Ausgaben in Höhe von gut 15 Milliarden Euro vorgesehen bei einer leichten Erhöhung um 0,4 Prozent im Vergleich zum laufenden Jahr.