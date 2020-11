Die SPD-Politikerin Hendricks hat der AfD-Bundestagsfraktion verbale Attacken und Provokationen gegen andere Beschäftigte des Parlaments vorgeworfen.

In ihrer Rede vor dem Plenum beschrieb die frühere Bundesumweltministerin ein Beispiel. Ein Mitarbeiter der AfD-Fraktion nehme wahr, dass jemand ein vegetarisches Gericht bestelle. Daraufhin falle die Äußerung: "Euch kriegen wir auch noch, ihr Körnerfresser." Das sei eine Bedrohung, führte Hendricks aus. Zudem würden Kolleginnen, die in der Nähe der AfD-Fraktion sitzen, so beleidigt, dass nur sie es hörten. Ihre Äußerungen könnten somit nicht ins Protokoll aufgenommen werden. Einige Kolleginnen trauten sich abends spät nicht mehr, auf den Fluren des Bundestags unterwegs zu sein, weil sie bedrängt würden. Die Atmosphäre im Haus habe sich grundlegend gewandelt.



Während ihrer Rede kam es zu Tumulten. Die SPD-Politikerin fügte wörtlich hinzu: "Wir wissen, dass in ihren Reihen Nazis sind. Und wir wissen, dass in ihren Reihen Menschen sind, die so tun, als seien sie Nazis um der Provokation willen." Darauf reagierte der AfD-Abgeordnete Hampel empört. Er rief lautstark dazwischen und sprach von einer Unverschämtheit. "Herr Präsident, das gehe nicht. Ich lasse mich hier nicht als Nazi beschimpfen." Hampel kassierte dafür zwei Ordnungsrufe von Bundestagspräsidenten Schäuble. Beim dritten können weitere Maßnahmen ergriffen werden.

