Im Bundestag hat die SPD-Politikerin Högl den Eid als neue Wehrbeauftragte des Parlaments geleistet.

Der bisherige Wehrbeauftragte Bartels war vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich nicht für eine weitere Amtsperiode vorgeschlagen worden. Dies hatte in der Fraktion zu Streit geführt.



Vor ihrer Vereidigung hatte Högl angekündigt, während ihrer Amtszeit den Rechtsextremismus in der Bundeswehr stärker in den Blickpunkt zu rücken. Es gebe keinen Generalverdacht gegen die Truppe, betonte sie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Es handele sich aber auch nicht mehr um eine Ansammlung von rechtsextremen Einzelfällen.



Der Bundestag entscheidet heute auch über eine stärkere Unterstützung für berufstätige Eltern und für die Gastronomie in der Corona-Krise. Väter und Mütter, die wegen eingeschränkten Kita- oder Schulbetriebs nicht arbeiten können, sollen länger Geld vom Staat bekommen. Die Unterstützung soll nicht nur sechs, sondern bis zu 20 Wochen lang gezahlt werden. Im gleichen Gesetz soll die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie ab Juli für ein Jahr von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.