Der Bundestag befasst sich mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus (Archivbild) (dpa / Michael Kappeler)

Auf Wunsch der Regierungskoalition wurde für heute eine Aktuelle Stunde zum Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Bundesinnenministerin Faeser hatte den Kampf gegen Rechtsextremismus zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit erklärt. Bis Ostern will sie einen Maßnahmenplan vorlegen.

Am Jahrestag des Anschlags findet in Hanau eine Gedenkveranstaltung statt, zu der auch die Ministerin erwartet wird. Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.