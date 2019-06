In der Debatte um die Reform der Organspende hat sich die Deutsche Stiftung Patientenschutz für die Beibehaltung der sogenannten Zustimmungslösung ausgesprochen.

Der Vorsitzende Brysch sagte im Deutschlandfunk, der Vorschlag greife weniger in die Grundrechte ein als die im Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Spahn vorgesehene Widerspruchslösung. Zudem würden die Angehörigen nicht ausgeschlossen. Eine Widerspruchslösung setze nicht auf Information, sondern darauf, dass sich möglichst wenig Leute meldeten.



Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit den Vorschlägen zur Neuregelung der Organspende. Neben der von Spahn favorisierten Widerspruchslösung liegt den Abgeordneten ein fraktionsübergreifender Entwurf vor, der die aktuelle Regelung beibehalten und durch ein Online-Register sowie regelmäßige Abfragen des Spendewillens ergänzen will.