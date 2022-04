In dem Antrag heißt es unter anderem, Deutschland liefere im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen Waffen zur Selbstverteidigung. Dies gelte in Abstimmung mit den NATO-Partnern auch für schwere Waffen. Dabei sollten insbesondere Waffen sowjetischer oder russischer Bauart gestellt werden, weil diese sofort eingesetzt werden könnten. Eine solche Lieferung Deutschlands wird durch einen Ringtausch über andere Länder ermöglicht, zum Beispiel über Tschechien. Dem Land wurde einem Medienbericht zufolge ein solcher Vorschlag von der Bundesregierung unterbreitet . Deutschland hatte diese Woche nach langem Ringen innerhalb der Koalition zudem entschieden, die Ausfuhr von Gepard-Panzern an die Ukraine zu erlauben. Das Votum des Bundestags unterstützt die Entscheidung, ohne die Panzer konkret zu nennen.