Zunächst wird der Bundestag über die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes debattieren und namentlich abstimmen. Danach kommt der Bundesrat zu einer Sondersitzung zusammen, um sich abschließend damit zu befassen. Die Gesetzespläne sehen deutlich weniger allgemein geltende Vorgaben vor.

Aus den Ländern wurde dem Bund zuletzt ein verantwortungsloser Alleingang vorgeworfen. Nach den jüngsten Beratungen sagte etwa der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann, eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit stelle er sich anders vor. Konkret stören sich die Länder daran, dass der Bund in vielen Bereichen des Alltags die Maskenpflicht abschaffen will. Zudem hieß es, die Hürden für die Einführung der Hotspot-Regelung seien in der Praxis kaum umsetzbar. In sogenannten Hotspots sollen weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das jeweilige Landesparlament für diese eine besonders kritische Corona-Lage feststellt.

