Der Bundestag stimmt über den Einsatz der Bundeswehr in Mali ab. (dpa / Kay Nietfeld)

Die Beteiligung an dem von der UNO geführten Blauhelm-Einsatz zum Schutz der Zivilbevölkerung in Mali soll verstärkt werden. An der Mission sollen künftig bis zu 1.400 statt bisher maximal 1.100 deutsche Soldatinnen und Soldaten teilnehmen können. Der Einsatz zur Ausbildung von Soldaten in Mali soll dagegen weitgehend eingestellt werden. Malis Armee hatte in einem Putsch die Macht an sich gerissen arbeitet nun mit russischen Kräften zusammen. Sie gilt deswegen nicht mehr als verlässlicher Partner. Beraten wird auch über die weitere Beteiligung der Bundeswehr am UNO-Einsatz im Libanon.

