Der Bundestag hat eine Reihe von Neuregelungen zu den Themen Migration und Asyl beschlossen.

Darunter ein besonders umstrittenes Gesetz, das die Hürden für Abschiebegewahrsam senkt und eine Unterbringung von Abschiebehäftlingen in normalen Gefängnissen erlaubt. Linke und Grüne warfen der SPD vor, sie habe sich aus Machtkalkül und gegen die eigene Überzeugung gestellt. Die innenpolitische Sprecherin der Linken, Jelpke, sagte, dieses 'Hau-ab-Gesetz', wie es NGOs nennen, sei ein Katalog der Grausamkeiten, der nur so strotze vor Menschenverachtung und Anbiederung an Rassisten und skrupellose Ordnungsfanatiker. Die FDP-Abgeordnete Teuteberg kritisierte, die Koalition mache das Asyl- und Aufenthaltsrecht unübersichtlicher und fehleranfälliger. Der AfD-Abgeordnete Baumann sprach von einem Katalog hohler Ankündigungen, der weder für Ordnung noch für Rückführungen sorge.