In bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens gilt weiter eine Maskenpflicht. (imago/photothek/Thomas Trutschel)

Bundestag und Bundesrat billigten das neue Infektionsschutzgesetz. Kritik kam von der Opposition und von den Ministerpräsidenten. Ohne das neue Gesetz würden alle bisherigen Corona-Beschränkungen am Samstag enden. An ihre Stelle tritt nun ein sogenannter Basisschutz, der im Kern lediglich eine Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel sowie Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vorsieht. Schärfere Maßnahmen können nach einem Beschluss des jeweiligen Landesparlaments in Hotspots angeordnet werden, also dort, wo die Infektionszahlen besonders hoch sind. Übergangsweise dürfen die Länder die bisherigen Regeln noch bis zum 2. April in Kraft lassen.

